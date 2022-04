Soumaila ELHADJI SOULEY

Je suis actuellement responsable du laboratoire chez Béton Provincial préfab ou je m’occupe de la gestion de la qualité des ouvrages réalisés (gestion de la certification ISO et du Bureau de normalisation du Québec, formulation du béton, test sur le béton frais et durci..). Je suis à la recherche d'une opportunité de travail en Afrique ou je suis convaincu d’y trouver un cadre propice à l’affirmation de mon potentiel professionnel et à mon épanouissement personnel.



Ma formation universitaire en génie civil et infrastructures spécialité matériaux de construction ainsi que mes expériences de travail m’ont bien préparé aux défis auxquels je serai confronté dans le cadre d’une mission de grande envergure.



Outre mon parcours académique et professionnel, je compte sur mon leadership, mon sens de l’organisation et ma rigueur pour vous convaincre de ma capacité à répondre aux exigences de cette opportunité. Disponible et flexible, je suis mobile géographiquement et prêt à m’adapter à tout changement éventuel de contexte ou de mission



Mes compétences :

ARCHE

Autocad

Eiffel

Microsoft Office Word

Microsoft Pack Office

Microsoft Word - Excel

Microsoft Word - Excel - Powerpoint

Microsoft Word Excel

Pack office word

RDM6

Word – Excel – Powerpoint