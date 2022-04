Soumaila KAMATE

Etude et expertise techniques en Fluides et Equipements:

. Conception et dimensionnement

. Audit Techniques

. Chiffrage de projets

. Pièces écrites

. Programme de maintenance

. Planning des Travaux

. Visas des plans

. Suivi Chantier

Dans les metiers suivants :

- Climatisation - Ventilation - Chauffage

- Désenfumage

- Plomberie sanitaire et Technique

- Système de sécurité Incendie

- Protection Incendie



Mes compétences :

Lean IT

AutoCAD

Restitution

Nouveau

Microsoft Visio

Microsoft Office

benchmarking

Visual Basic for Applications

Visual Basic

SAP

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus Notes/Domino

Lean Manufacturing

Knowledge Management

ISO 900X Standard

Facilities Management

Exel