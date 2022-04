Soumaila TIEMTORE

Je suis économiste-gestionnaire de formation titulaire d'une maitrise en gestion des entreprises et organisations de l'université de Ouaga 2 avec des aptitudes en comptabilité et gestion financière.

J'ai trois années d'expérience professionnelle en comptabilité.

Juin 2012 : Etudes statistiques sur le thème « Evolution de la production du coton au Burkina Faso »

Du 04/01/2010 au 03/04/2010 : Stagiaire en qualité de caissier de MicroAID.

2009 : Participation à la formation en entreprenariat organisé par le ministère de la jeunesse et de l’emploi.

Du 12/11/2008 au 12/12/2011: Employé en qualité de comptable des projets et programmes de l’Association pour le Développement Rural Intégré (ADRI).

2009-2013 : Expérience de quatre (4) ans dans l’encadrement des élèves de terminales en comptabilité et en mathématiques financières.