Soumaya ABIDI

Consultant SAP FI/CO ayant pour missions:

- Participation à la mise en œuvre de SAP: Paramétrage des domaines Finance et Controlling lié au Roll-out, Participation à la phase testing et Support du Go-Live et du Post Go-Live.

- Support quotidien des utilisateurs et résolution des incidents liés aux modules FI, CO, PS, HR, CATS et TM.

- Analyse des besoins des utilisateurs, identification des exigences fonctionnelles et garantie de la mise en œuvre fonctionnelle et le paramétrage de la solution conformément aux procédures et en respect des délais.

- Paramétrage lié aux domaines Finance et Controlling (Customizing FI/CO: nouvelles sociétés, banques, GL, AR, AP, AA, CO, Costing Sheet…).

- Résolution des incidents et Paramétrage Travel Management (Customizing TM, Credit Card Integration, Suivi des Travel Request workflows et des Travel Expenses workflows).

- Suivi et Résolution des tickets liés à des problèmes de workflows Tavel Management.

- Résolution des incidents PS, HR et CATS (Employee Master data, Timesheet).

- LSMW : Gestion des modifications en masse.

- Connaissances en Query et en débogage ABAP.

- Formation des utilisateurs et des collègues du Niveau 2.

- Enrichissement continu de la base de connaissances SAP du Niveau 3.

- Gestion des Autorisations : Analyse et mise en place ou correction des autorisations (Roles derivation…).

- Suivi et gestion des Batchs et des Jobs (création et mise à jour des variantes).

- Paramétrage, suivi et assistance des équipes projet lors des Roll-outs.

- Coordination avec l’équipe de développement et aide à la rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques.

- Tests unitaires.



Consultant SAP VIM avec expérience dans divers composants de VIM 6.0 ayant pour missions:

- Participation à la mise en œuvre de VIM (Vendor Invoice Management) : Paramétrage lors des Roll-Outs VIM.

- Support des utilisateurs et résolution des incidents liés à VIM.

- Expérience en implémentation des Late et Early Archiving Document Types.

- Expérience en Scanning, Indexing et ICC (Invoice Capture Centre) avec OCR.

- Expérience en configuration et en amélioration dans le module VIM et en conception des workflows d'approbation des factures.



Mes compétences :

SAP IM: Vendor Invoice Management

SAP FI/CO

Sap hr

SAP PS

CATS