Soumaya ARJOUN

- Mettre en place de la certification ISO/TS 16949

- Assurer le maintien des certifications et des règlements aux quels est assujettie la société (ISO 9001, ISO/TS 16949, EN9100, ISO 14001 ..)en veillant à la conformité du système qualité et le respect des exigences clients pour garantir leurs satisfactions.

- Assurer l’interface client

- Manager hiérarchiquement et fonctionnellement les équipes qualité Opérationelle, projets, clients, SQE&HS et AQF.

- Représenter la direction en interne et en externe sur le volet management de la qualité.

- S’assurer de la mise en place effective et rendre compte de l’efficacité des processus à la Direction.



Mes compétences :

Analyse 6 Sigma

Analyse de données

Analyse de risque

Validation des processus de fabrication

Amélioration continue

SPPC