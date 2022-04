Soumaya BEN MANSOUR

Mon cursus d'étudiante en Master 2 Systèmes embarqués et traitement de l'information SETI à l'université Paris-Saclay me conduit à réaliser un stage de 4 à 6 mois durant la période allant de mi Mars à Septembre 2017.



Etant Ingénieur en Electronique Industrielle spécialité Systèmes Embarqués diplômée de l’Ecole Nationale d’ingénieurs de Sousse-Tunisie en juin 2014 et lors de mes études à l'université Paris-Saclay; j'ai acquis des connaissances théoriques et techniques très variées autour des Systèmes Embarqués (Programmation des logiciels embarqués, ordonnancement et noyaux temps réels, Interfaçage des systèmes embarqués…) et des langages de programmation (JAVA, C, Python).



Mes compétences :

Java

Simulink

C

VHDL

MATLAB

Labview

Altium Designer

systemC/systemC AMS

Spice