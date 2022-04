Soumaya BENNANI

Soumauya

j ai fait mes etudes de droit a casablanca

j'ai effectué une longue et dure formation professionnelle

j ai exerce à mohammedia puis a casa

j exerce actuellement a casa

je suis passionnee par mon metier meme s il est dur et presente des risques



je souhaite elargir mes horizons et partager des connaissances avec d'autres metiers qui se rapprochent avec le notariat comme la fiscalite ou expertise

je suppose que viadeo est un outil pour realiser cette objectif



Mes compétences :

fiscalité

Formalités

Immobilier

Rédaction