Soumaya EL FAHMY

De formation ingénieur/ cadre en agro-alimentaire, j'ai eu la chance d'étudier dans 3 grandes écoles/universités agro-alimentaires en Europe (l'ENSAIA à Nancy , la LSBU à Londres et l'UPV à Valencia). Cette expérience m'a énormément apporté tant d'un point de vue technique, professionnel que personnel. Je parle couramment 3 langues étrangères (anglais, espagnol et arabe) ce qui me permet d'avoir une ouverture à l'international dans le métier que j'exerce. Je trouve ma motivation dans les challenges au quotidien liés à notre activité à l'international. Mon expérience chez Harrods au sein du Département de Sécurité Alimentaire m'a permis d'acquérir des compétences en matière d'audit, de gestion de projets et de management du personnel et mon expérience chez Loragro une maîtrise des process alimentaires et des règlementations à l'échelle internationale.



