Soumaya EL GOUR

DIRECTION DE PROJET INFORMATIQUE / IT PROJECT MANAGER

8 Années d’expérience en gestion de projets

Projets de développement d'application sur mesure et de déploiement de progiciels.



Management d’une équipe de 20 personnes en moyenne offshore (Bulgarie) et on shore (Développeurs, Architectes, Experts, Cellule Qualité, PMO)

Contribution à la phase avant-vente et à la rédaction des documents contractuels

Animation et coordination de la phase de conception globale du projet

Construction du planning-projet avec le client

Rédaction du PMP (Project Management Plan)

Chiffrage du projet en collaboration avec les experts métiers et architectes applicatifs

Pilotage de la réalisation du projet jusqu'à sa mise en production (Suivi et gestion des Risques, Suivi du Planning, Gestion du périmètre)

Responsable de la relation opérationnelle avec le client et l’intégrateur

Reporting hebdomadaire client (direction générale et informatique) et interne (directeurs de projet et de département)

Gestion de la maintenance de production





Certification PMI - Niveau PMP (Project Management Professional)

Certification PMI - Niveau CPAM (Certified Associate in Project Management)



Mes compétences :

Gestion de projet