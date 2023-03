Talarmain SÉBASTIEN

Ma carrière ?

- 18 ans d'expérience dans l'intégration et la refonte de SI d'assurance majeur dans des contextes de convergences, de partenariats et de rachats d'entreprises.



Mon expertise ?

- Facilitateur, mes différentes missions m’ont permises d'appréhender toutes les activités allant de l’étude de Système cible jusqu’à la mise en production sur des projets d'envergures et complexes.

- Très bonne connaissance de l'ensemble des processus métiers de l'épargne, de la prévoyance et de la santé

- Expert en mise en œuvre de projet d'intégration de progiciel sur les aspect IT et Métier.



Mes valeurs ?

- Pragmatisme, Efficacité, Culture du résultat et Bienveillance.



N'hésitez pas à me contacter.



Amicalement.



Mes compétences :

Assurance Vie

Cartographie

SI

Organisation

Qualification logicielle

GraphTalk AIA

Gestion de projets