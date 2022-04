Erwan SCOUARNEC

OPEN Groupe (ex-TEAMLOG) – Lannion, Rennes, Nantes – Chef de Projet

- Chef de projet développement d’applications

- Encadrement opérationnel et technique d'équipes de 4 à 11 personnes: suivi, planification, organisation du travail de l'équipe, suivi client, gestion des indicateurs

- Conception technique et encadrement des développements

- Expertise technique : télécommunications, système Linux, Perl

- Analyse des besoins, rédaction des offres et suivi contractuel

- Réalisation d'études de faisabilité

- Développement d’applications télécoms



Principales missions réalisées au sein de ce poste :

---

ORANGE & ORANGE BUSINESS SERVICES

* Mission : Chef de projet TMA (Tierce Maintenance Applicative) évolutive

* Projets :

- Développement d'une solution d'audit, référencement et de configuration de réseaux

- Développement d’applications de services

- Développement d'une solution d'assistance au delivery des accès FTTH

- Maintenance évolutive d'un ensemble d'applications en charge des tests de lignes

- Maintenance évolutive d'une application en charges des tests sur les livebox

- Développement d'une solution d'agrégation de données

* Responsabilités : étude de faisabilité, analyse des besoins, chiffrage, conception, réalisation, organisation des tests, encadrement de l’équipe projet, suivi des indicateurs de qualité et de sécurité

* Environnements : JAVA / J2EE, Perl (Mojolicious, MCE), Python, C, Oracle / MySQL / MariaDB / Redis, RESTful, IOSW, MQ series, Réseau (équipementiers divers), TL1, SNMP, WEB 2.0, Linux

---

GROUPE PAGES JAUNES

* Mission : Chef de projet & ScrumMaster sur une MCO (Maintien en Condition Opérationnelle) évolutive

* Projet : Mise en place d'une solution de fidélisation des clients

* Responsabilités : analyse des besoins, planification, encadrement de l’équipe projet, organisation des tests, gestion des sous-traitants

* Environnements : JAVA / J2EE, Oracle/MySQL, WEB 2.0, Linux



Mes compétences :

Télécommunications

Management

Informatique

Gestion de projet

Expertise technique

MOE

Conception

IP

Internet

Organisation