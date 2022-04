Soumaya FAKRAOUI

Technicien supérieur en microbiologie au sein du lab21

missions dédiées:,

Réalisation des essais (alimentaire, eaux et légionelles) en se référent au normes ISO 17025 ,ISO 7218 et ISO 9001

Résolution des non conformités sur travaux d'essais

Préparation des milieux de culture avec les tests de performances

Gestion des souches microbienne

Identification des micro-organismes

Expression des résultats

Suivi des tests de stabilité des produits alimentaires + tests de vieillissements

Contrôle des règles d’hygiènes et de sécurité et veiller au respect des modes opératoires.

Participer à la démarche d'amélioration continue. Incident, accident, non-conformité, analyser les dysfonctionnements et proposer des plans d'actions



Mes compétences :

HACCP

Contrôle qualité

HPLC

Sécurité alimentaire