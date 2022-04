Je suis Soumaya KHAMLICHI, titulaire d’un diplôme Master en sciences et techniques en Génie des Matériaux à la FST de Tanger . Je suis actuellement à la recherche d'un premier emploi.

Sens d’organisation, dynamique, et à l'écoute des autres font partie de mes qualités personnelles.

J'espère pouvoir intégrer une équipe performante et chaleureuse afin de pouvoir exploiter au maximum toutes mes compétences techniques.





Mes compétences :

*Etude des matériaux.

*Protection et recyclage des matériaux.

*Analyses thermique.

*Techniques d’analyse de surface.

*Essais Interlaboratoires

Métallurgie

Matériaux

Production

Communication