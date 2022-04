Soumaya MESSEHIQ

Technicienne supérieure diplômé d'un DUT " Spécialité " Construction et Énergétique de Bâtiment " et d'une Licence professionnel en Efficience Énergétique et Acoustique du bâtiment LP-EEAB".

*Etude et dimensionnement des lots fluides du bâtiment;

*Etude de la performance énergétique des bâtiment tertiaire et résidentiel;

*Etude des mesures d'efficacité énergétique et intégration des énergies renouvelables;

*Élaboration d'un système de management de l'énergie (Notion de base)



Mes compétences :

Dessin AutoCAD ( 2D, 3D)

Dessin Fisa-CAD

Etude de climatisation, chauffage, et ventilation

Etude de la plomberie

Etude de l'éléctricité

Métré de Batiment

Maitrise des logiciels BLOCK LOAD, FISA-DUCT

Maitrise des logiciels SANIWIN, TTH-EAU

Dessin Auto-FLUIDE

Management de l'énergie

Dessin et analyse par DesignBuilder

Energies renouvelables

Audit énergétique