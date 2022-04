Soumaya SFEIR

Forte d’une réelle expertise dans le conseil et la formation juridique, j’interviens depuis 6 ans dans la formation juridique et ai acquis une aisance rédactionnelle dans l’application des procédures et réglementations juridiques. Conseiller juridique bilingue dans un contexte international pendant plus de 5 ans, j’ai analysé les enjeux juridiques et financiers afin d’apporter des solutions pour optimiser la gestion des entreprises. J'accompagne, informe et conseille les porteurs de projet dans leurs démarches sur le plan humain, économique et juridique en France et à l'étranger. Ces missions m‘ont permis de développer des qualités de négociation et de communication en français et anglais, ainsi qu’un esprit d'analyse et de synthèse, essentiels pour la réussite des projets qui me sont confiées.