Soumaya SOU

Ingénieur en informatique et spécialisée en développement web, je m’oriente vers de l’expertise technique en nouvelles technologies, notamment en environnement Java/Web et en frameworks Java Open Source.



Mon cursus d'ingénieur m'a permis d’acquérir des connaissances variées dans différents domaines tels que la conception de logiciels, les systèmes et réseaux, les bases de données, le Web et le développement objet. Cette polyvalence dans mon parcours me permet aujourd’hui de pouvoir m’adapter rapidement aux différentes techniques utilisées dans les projets auxquels je participe.



je m’intéresse de près aux nouvelles technologies, notamment celles liées aux pratiques du génie logiciel qui tendent à améliorer la productivité et la qualité des développements (agilité, TDD, intégration continue, etc).



Mes compétences :

Java EE

Android

PHP 5

JQuery

Unity 3D

PhoneGap

CSS 3

HTML 5

Adobe Photoshop

Spring Framework

Conception uml

Symfony2