En alternance dans le milieu bancaire sur le marché des particuliers depuis 4 ans , je termine ma scolarité sur un poste de chargé d'affaires professionnelles en alternance . Mon option directeur administratif et financier à l'IFAG me permets de parfaire mon bagage scolaire et de terminer ma scolarité en ayant une approche complète du monde bancaire; c'est à dire: le marché des particuliers et des professionnels.



Mes compétences :

Certification AMF