Célia CORBE - ZUCHETTO

La qualité première d'un commercial est l'écoute. De là, il peut comprendre et adapter les solutions de l'entreprise pour répondre aux besoins du client ou prospect.

Mon sens de l'observation et de l'écoute répond à ce critère essentiel. Il a été développé lors de mes différentes expériences dans le commerce. De plus, je suis dynamique, sociale et autonome.

Les responsabilités ne me font par peur. Au contraire, elles sont sources de motivation.

Mes compétences dans le domaine financier me permettent d'analyser un résultat, et trouver des leviers d'amélioration.









Mes compétences :

Responsable administratif de formations

Contrôleur de gestion

Commerce B2B