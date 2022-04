Soumia ASNAMI

Salut,jeune fille titulaire d'une licence en Gestion des entreprises;et Master 2 en cour en Gestion des ressources humaines (GRH),ayant une petite éxpérience comme stagiaire à AMENHYD SPA pendant 6 mois pour préparation de thème fin d'étude pour l'année 2013 sous titre (Le role de la GPEC dans LA GRH)

Comme jai occupée un poste de Gestionnaire de stock pendant 6 mois dans une boite communication et aussi assistante commercial,

Maintenant j occupe un poste d executive assistant dans une entreprise etrangere specialise dans le domaine des logiciel informatique /systeme d information comptabilite et finance/

Je cherche une opportunity agréable pour améliorer mes connaissances et ma compétance



Mes compétences :

les systèmes management

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard