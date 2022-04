Salut a tous !

je m'appelle Soumia EL HAIBI , j'ai 20 ans, je suis une jeune diplomee de technicienne specialisee en hygiene et qualite a casablanca ( complexe de formation agroalimentaire et plasturgie) je suis debutante et je cherche mon premier emploi a une societe agroalimentaire ,



Mes compétences :

Internet