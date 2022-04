Soumia ELRROBOA

Je suis ingénieur d'Etat art et métiers débutante de formation pluridisciplinaire,motivée,mobile, dotée d’un esprit d’analyse & d’équipe,mon objectif c'est de joindre une équipe dynamique et performante au sein de laquelle je pourrais apprendre un savoir-faire professionnel.



Mes compétences :

Métallurgie

MSPROJECT

Régulation industielle

FORGE2009

Maîtrise statistique des procédés

Turbomachines

Corrosion

Microsoft Access

Microsoft office

Catia v5

Recherche Opérationnelle

Chaine logistique

Optimisation des process

Matériaux composites

Amélioration continue

Thermodynamique

Base de données

Métrologie

C++

Mécanique des structures

Conception mécanique

SolidWorks

Analyse fonctionnelle

Fonderie

SPSS Statistics

Gestion de la qualité

Gestion de la production