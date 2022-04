Soumia FARES

- Expert Concepteur Développeur QuicK Test Pro

- Homologation fonctionnelle et test d’intégration sous QUALITY CENTER (HP QC)/Customisation & Administration HPQC

- Rédaction de la documentation fonctionnelle et technique (Spécifications générales et détaillées, Plans de Test, stratégie de Test, Dossiers de Test, Fiches de Test, Fiches de soutien, Rapports d’anomalies).

- Recette, Exécution des tests / Suivi des anomalies et analyse d'impact.

- Création et maintenance des fichiers de suivi des compagnes de test (manuelles et automatisés)

- Maintenance corrective et évolutive (des anomalies / des demandes utilisateurs) sous MANTIS.

- Automatisation des fiches de test sous TEST PARTNER et/ou QUICK TEST PRO (QTP) (VBSCRIPT)

- Mise en place et maintenance des scripts d’installation et de mise en prod / Déploiement de l’application dans les environnements de Pre-Prod

- Support & Assistance clients finaux

- Conception & Analyse des SI / Etudes & développement des SI

- Stratégie & esprit d'équipe

- Autonomie & rigueur

- Capacité d'analyse, de planification, de reporting et de coordination

- Capacité de synthèse et d’apprentissage rapide

- Bonne capacité relationnelle et rédactionnelle





Mes compétences :

Test Partner

HPQC

VB script

SQL

QTP

Gestion configuration CVS/SVN

PHP

Oracle

UML

Mantis

JavaScript/Java

PVCS Dimensions

Test Director

CMMI

Msproject

Selenuim

C++

Qualité

Test

Support