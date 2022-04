Soumia JANNIN

Aimant la communication et les langues étrangères, j'ai orienté tout mon parcours pour pouvoir combiner les deux.

Aujourd'hui encore je recherche des expériences qui me permettent de mélanger le tout.

Je cherche à en apprendre le plus possible pour pouvoir plus tard monter ma propre agence.



Mes compétences :

Gestion de projet

Communication évènementielle

Gestion d'équipes

Communication interne

Communication internationale

Anglais

Photoshop

CMS Tridion

Wordpress

Indesign CS5

web

créativité

photographie

Réseaux sociaux

Rédaction

Relations clients

Relations Presse