Soumia MIFTAH

Jeune fille infographiste (23 ans) bac+3 titulaires d'un diplôme de technicien spécialisé en infographie, avec des expériences professionnelles dans l'ars de la création graphique, voici mes taches exécutées

Infographiste machiniste impression grand format sur bâche ,vinyl, wan way back light, adhésif impression des catalogue affiche flayer chemise a rabat sur les machine numérique Roland et KONICA MINOLTA c 6000/7000,avec la réalisation de devis ,facturation

Création des illustrations sur les T-shirts sportif .Avec l’impression sur deux machines découpe MIMAKI ET ROLAND.- création et détourages de logo plus la séparation de couleur (sérigraphie).



Mes compétences :

Quark Xpress

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator