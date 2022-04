Soumiâa ABARJI

Étudiante en Master 2 RICI AMA (Relations Interculturelles et Coopération Internationale, spécialisé sur l'Afrique subsaharienne et le monde arabe) à l'Université de Lille. Je suis à la recherche d'un stage conventionné de 4 à 6 mois en gestion de projet de coopération et d'action culturelle, sociale et humanitaire.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

GIMP Ilustrator

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator