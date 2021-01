Soungalo Clément TIOLE

Mon contact avec le monde de la communication et ma passion pour ce corps de métier remontent à mes tendres années secondaires. Je fus en effet sélectionné pour prendre part au programme Young Reporters de l'ONG Plan Burkina/Station de Gaoua. Je deviens ainsi le premier Président du Club Young Reporters et Rédacteur en Chef du Journal du Lycée '' La Lumière du LPB '' (Lycée Provincial Bafuji de Gaoua).



Amour et habilité étant, je décide de continuer dans ce sens en vue d'approfondir cette connaissance brute. J'intègre via son test de recrutement le département Communication et Journalisme / Université de Ouagadougou où je suis une licence professionnelle en science et techniques de l'information et de la communication, option: Communication des organisations et Relations Publiques.



Une culture générale à la pointe de l'actualité, Créatif et réactif, je dispose de qualités relationnelles, rédactionnelles, analytiques à même de me frayer un chemin dans le monde de la communication toujours en mutation et requérant une exigence professionnelle rigoureuse.



A toute proportion gardée, je suis l'un des socles sur lequel votre Organisation pourra s'appuyer. '' Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années'' Pierre Corneille.



Mes compétences :



Web-journalisme, #Web-marketing, #Graphisme, #Community manager, #Suite Adobe, #Suite Office Microsoft, #Conception multimédia, #Evénementiel, #Management, #Publicité, #Marketing