Souri ABDELHALIM

Je suis un administrateur systeme et reseaux ,expert en linux

certifié de CCNA ,tres interessé de la securite du systeme d'information et penetration du systeme ,et la securite d'applications .

je maitraise la programmation en C ,C++, java, python,php5,web services et ....

et l'administration du base de données sql-server et oracle



Mes compétences :

Linux

Microsoft SQL Server

UNIX / programmation systeme

UML/OMT

Python Programming

Oracle

Merise Methodology

Cpp

C Programming Language

Red Hat

Langage assembleur

DHCP

Services web

LaTeX

Apache

php5

Debian

DNS

Network & Web Application Penetration Testing

OWASP

Sécurité SI

Openldap

Programmation système