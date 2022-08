Soussi MANEL

Possédant une motivation sans faille, je saurai mener à bien les différentes missions que vous me confierez.



Sociable et à l’écoute et rigoureuse je sais m’adapter à une situation en place et pourrais ainsi m’intégrer sans le moindre problème à votre équipe.





Mon manque d’expérience professionnelle dans le domaine de l entreprenariat n’entame en rien ma volonté à occuper tout poste et me pousse, au contraire, à faire mes preuves. Tout challenge proposé est à la hauteur de mes espérances



Aussi, travailleuse humanitaire étagère, convaincue et pleine de ressources, je dote d’une solide ethique et d’une grande experience dans le domaine du bénévolat ,

je sais gerer plusieurs taches de maniere simultanee, je travaille sous pression et dans des environnements tendus. N'oublions pas mes excellentes capacites de negociation et de communication dans des environnements varies et au contact de cultures diverses.