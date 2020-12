Stanis DUBOZ ( DUBOZ)

MON PROFIL

Directeur Commercial International, fort de 25 années d'expérience dans le secteur du Prêt-à-Porter féminin et masculin. Maitrisant le processus complet de la création à la commercialisation d'une collection, je possède également une expertise dans la direction d'équipes et la négociation commerciale internationale. Professionnel expérimenté, énergique, fédérateur et doté d'un solide goût du challenge, je sais gérer les situations de grand stress et atteindre mes objectifs dans les délais impartis.

MES COMPETENCES

Direction commerciale Wholesale et Retail.

Recrutement et management de forces de vente.

Négociation commerciale Grands Comptes. Définition de stratégies commerciales et de stratégies de marques.

Construction de plans de collections après analyse du marché et de la concurrence.

Construction de budgets et optimisation de la rentabilité.

MON PARCOURS

Directeur Commercial International 05/2007 - 11/2020

Groupe DELLALUI - Fabricant Distributeur Prêt-à-Porter Masculin et Féminin Besançon, 25

Elaborer et mettre en place la stratégie commerciale Wholesale pour les collections Homme et Femme.

Piloter le développement du réseau Retail Homme (marque Delahaye).

Gérer une équipe en externe de 10 commerciaux France et 25 agents sur 10 pays à l'export.

Manager une équipe de 10 personnes en interne dont le Responsable Grands Comptes, le Responsable Réseau et l'équipe administrative.

Définir l'offre produits pour les différentes collections du groupe (8 collections Homme et Femme/an, en collaboration avec le directeur de marques.

Fixer la politique de prix des collections par pays.

RESULTATS :

1er fournisseur Wholesale sur le marché français avec un CA de 13 millions d'euros et 1300 clients.

Ouverture de 4 nouveaux marchés à l'export. (Belgique, Suisse, Russie, Hongrie)

60 nouveaux corners et 25 partenaires Delahaye : développement du CA de 0 à 3,5 millions d'euros.

Lancement d'une nouvelle ligne Femme en 2019 : + 250 clients la 1ère année.

Directeur de Marque Collections Homme 05/2007 - 06/2018

Groupe DELLALUI

Définir, construire et valider les plans de collections Homme (marques DELAHAYE et PETER COFOX) avec l'équipe de style.

Développer 4 collections de 80 références par an.

Élaborer les mix stratégies par marque et par ligne de produits.

Sélectionner les tissus et les produits finis en Asie et sur le bassin Euromed (30 fournisseurs)

Valider la stratégie digitale BtoC de la marque Delahaye et BtoB de la marque Peter Cofox

Résultats :

10 000 pièces vendues/an sur le site BtB Cofox.

600 pièces vendues/saison sur le e-shop Delahaye.

Directeur Commercial France 05/2002 - 04/2007

Société DELLALUI (Fabricant Distributeur Prêt-à-Porter Masculin)

Recruter et animer une équipe de 10 commerciaux et une équipe administrative en interne.

Fixer les objectifs commerciaux aux équipes et s'assurer de leur bonne réalisation.

Prospecter et développer les grands comptes en France.

Négocier les quantités, les prix et les délais de livraison avec les clients Grands Comptes.

Résultats :

Développement de 15 à 30 Grands Comptes.

500 clients au total pour un CA de 8 millions d'euros.

Responsable Commercial Grands Comptes 11/1996 - 04/2002

Société DELLALUI

Lancement de la société DELLALUI spécialisée en prêt-à-porter sportswear masculin.

Prospecter, fidéliser et suivre les grands comptes France : Fabricants, Vadistes, Succursalistes, GMS, Groupements d'achat...

Prospecter, développer et suivre les clients Détaillants multimarques sur le secteur Ile-de-France.

Organisation et participation aux salons professionnels à Paris.

Résultats :

Ouverture de 15 clients Grands Comptes (Damart, Monoprix, Célio, Devred...)

Ouverture de 45 nouveaux clients détaillants multimarques sur les trois premières saisons.

Assistant du Directeur Commercial 06/1995 - 10/1996

EL INTERNATIONALE Fabricant Distributeur de Prêt-à-Porter Féminin

Prospection de développement du portefeuille clients Grands Comptes de 60 clients.

Gestion en direct de 10 clients Grands Comptes dès la deuxième saison et ouverture de 5 nouveaux comptes.

Responsable Commercial Import 02/1994 - 04/1995

PARIDOC Centrale d'Achats Grande Distribution

Négocier les prix, déterminer les Incoterms et calculer les prix de revient des produits importés : 250 références Jouets et Chaussures.

Planifier et assurer le suivi des embarquements et des livraisons.