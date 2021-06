Stanislas Alix SOH (INGÉNIEUR D'ÉTUDE)

Je suis un ingénieur process (Ingénieur d'étude et méthodes)

Ma mission :

-Etude, planification et gestion des projets ;

-Elaboration des études de conception de procédé;

-Contribuer à des programmes d'innovation ou de recherche ;

-Animer des séminaires et des conférences;

-Superviser la maîtrise de la gestion des ressources humaines ;

-Mettre en oeuvre des systèmes des Management qualité, la procédure QHSE;

-Participer aux activités de mise en route ;

-Etude du marché et la mise en oeuvre un plan de management stratégique ;

-Développement de nouveau Produit.