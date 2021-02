Stanislas Anthelme GOGOUA

Passionné par la conduite de projets digitaux et de linnovation technologique, je suis disponible pour apprendre auprès de vous et accompagner la croissance dans votre entreprise. Si comme moi : #e-commerce #SEO/SEA #Data_Analytics#UX/UI #Webmarketing #ROI vous parle alors je serai ravi de travailler pour vous.





Mes compétences :

- Audit et récommandations opérationnelles web

- Création de site internet responsive et référençable sous wordpress, Wix et Prestashop et partiellement sur webflow

- Création de Landing page optimisée

- Gestion de site internet Backoffice et Frontoffice

- Rédation de contenu SEO friendly

- Emailing Marketing sous sendinblue et MailChimp

- Gestion de CRM interne [Pas encore eu l'occasion de travailler sur une solution commerciale comme Salesforce*]

- Gestion de campagnes organiques onsite et réseaux sociaux

- Gestion de campagnes sponsorisées Facebook Ads et Google Ads

- Paramétrage Google Analytics 4

- Paramétrage Google Tag Manager

- Paramétrage Google Search console et Google MyBusiness