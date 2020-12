Stanislas COTÉ

Bonjour,





Après avoir passé quelques années au sein de l'éditeur de logiciels financier Reuters Financial Software (groupe Thomson Reuters) en tant qu'ingénieur logiciel, je suis maintenant chef de projet conception pour la société ADEO Services (Leroy Merlin, Weldom, Bricoman, Zodio, ...)



Ce qui me caractérise le mieux est que je m'intéresse à tout. Je ne dis pas par là que je maîtrise tous les langages, les techniques où encore les méthodes, mais que j'ai eu la chance d'acquérir de multiples compétences.



Il est toujours intéressant d'apprendre de nouvelles technologies dans des domaines variés. Pour l'instant, j'ai travaillé sur des logiciels de gestion de magasins de bricolage, des applications boursières (Front to Back), des données boursières temps réel, des tests automatisés, des sites web, des environnements pour cybercafé, un simulateur de système multi-capteurs de systèmes de détection (logiciel militaire), ...



Mes compétences :

ATL

Chef de projet

Conception

CORBA

Dom

HTML

IHM

Informatique

Ingénieur informatique

Internet

J2EE

JAVA

SAX

Struts

Vision

Web

Wiki

XML

XSD

XSL