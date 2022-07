Steeve NORCA

+20 ans d’expérience dans le développement commercial et marketing à travers différents secteurs tels que : Industrie, réseaux de distribution, Dirigeants d’entreprises, collectivités locales….

Expertise dans l’identification et fidélisation de réseaux de partenaires



Développement du business, capacité managériale, animation et gestion d’une équipe, réalisation des objectifs fixés, aptitude à négocier en langues étrangères, capacité d’adaptation rapide dans un univers technique et technologique. Travailler avec les équipes marketing stratégique et produits et les Chef de projets sur l'amélioration des outils de commercialisation.



- Loyal et responsable, autonome, à l’écoute et soucieux du détail,

- Capable de démarrer seul un projet & de fédérer une équipe,

- Volonté d’apprendre - Rigoureux et conscience professionnelle,

- Ambitieux ,motivé par les challenges. Souhaite avoir un impact.



Passionné par le sport, les voyages et les échanges relationnels interculturels.