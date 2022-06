Steeven PARIS

Avec l'objectif fixé par la France de réduire de 38% ses consommations énergétiques liées au patrimoine bâti d'ici à 2020, la rénovation énergétique est un secteur d'activité nouveau, qui amène avec lui de nouvelles technologies, normes et intérêts. La conception, la coordination et le contrôle de ces travaux sont des éléments cruciaux dans l'objectif de pérenniser les ouvrages. C'est avec mon expérience, mon savoir, ma motivation et mon envie que je m'investis dans l'atteinte de cet objectif. Avec une expérience de cinq années dans le secteur de la construction, comprenant trois années de spécialisation dans la rénovation énergétique des bâtiments, c'est dans ce domaine que je m'investis et m'épanouis pleinement.

Etant mobile et disponible, je serais heureux d' échanger sur ce thème avec vous.





Mes compétences :

Coordination de travaux

Construction bois

Suivi de chantiers

Rénovation thermique

Management

Efficacité énergétique