Stefan DE QUELEN

25 années dexpérience reconnue à des postes de Direction Générale et de Développement dans lindustrie de lAsset Management et de la distribution financière



- Définir et déployer des stratégies de développement innovantes dans des environnements complexes

- Manager des équipes larges et multidisciplinaires

- Solide expérience de la gestion dentreprise en situation de transition ou de retournement



Je dispose dune excellente connaissance du marché de lépargne en France, de son organisation, de ses enjeux et de ses acteurs.



Mes compétences concernent lensemble des composantes de la Gestion de Patrimoine (assurance-vie, asset management, produits structurés, immobilier, Financement).



Manager reconnu, je suis apprécié pour mon leadership.

Energie, créativité, curiosité sont les qualités personnelles qui me caractérisent.