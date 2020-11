GESTION :

• 2012 : gérant SARL Stefan Manceau ( Maroc )

• 2010 : gérant EURL Stefan Manceau

• 2008 : gérant SARL Bar Live Records

• 2005 : co-créateur et compositeur du projet inTEMPOréel

• 2002 : créateur et compositeur du groupe IT

• 1996 : gérant Label Starbaby Records (Columbus USA)

• 1995 : co-gérant SARL Othala Production (Bourges)



Mes compétences :

Compositeur

Booking

Consulting

Management

Directeur artistique

DJ