Thiriet JÉRÔME

L’Excellence.

C’est la recherche constante de l’excellence qui ma poussé à créer VoRêves Agency en 2009, première Conciergerie Privée à Montpellier.

C’est sous l’impulsion de mes clients et de leurs demandes, parfois très complexes, que j’ai toujours cherché à atteindre un très haut niveau de qualité de service, me questionnant sans cesse, étant en permanence à l’écoute de ces derniers mais aussi à l’écoute des professionnels dont je me suis entouré pour leur savoir-faire.



Challenge passionnant, diversité des savoir-faire, rencontres avec des professionnelles ayant eux même des savoir-faire particuliers. Mon métier de concierge privée m'a permis d'appréhender, de comprendre, et de maitriser un certain nombre de domaines d'activités. (Chasseur Immobilier, Maitre d’œuvre, Personal Shopper, Organisateur d’événement,…)



Alors si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter : contact@ipthiriet.com



C.V. Français : https://www.dropbox.com/s/xggaou58mx3p1kp/C.V%20J.T.%20Fr.pdf?dl=0

English Resume : https://www.dropbox.com/s/54h8087kzir797v/C.V%20J.T.%20Eng%20.pdf?dl=0



Mes compétences :

Conciergerie

Conciergerie privée luxe

Luxe

Gestion

Communication

Management

Création d'entreprise