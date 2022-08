Stefano ALBÉ

Mon éducation et ma formation supérieure m’ont baigné dans le sport. Cette passion, le besoin de compétition, la volonté d'atteindre un objectif, en particulier au sein d'une équipe, m’ont souvent conduit, au niveau professionnel, à évoluer verticalement dans les hiérarchies des sociétés intégrées.

A cela s’ajoute une forte tendance à assumer des responsabilités et à prendre des décisions qui m’ont amené à assumer des rôles de manager, ceci également dans des domaines différents de celui de mes origines.

J'aime être le leader d'une équipe composée de personnes prêtes à se sacrifier au nom de l’objectif, à mettre au service du collectif leurs aspirations personnelles et à se remettre en question.



Mes compétences :

Dynamisation des opérations commerciales

Motivation et stimulation des équipes

Négociation et gestion grands comptes

Grands comptes

Stratégie commerciale