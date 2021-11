Stefanos VLACHOUTSIS

Ingénieur de mécanique après des études en mécanique et aéronautique j'ai travaillé sur les méthodes de simulation numérique dans l'aéronautique. Ensuite pendant plus de 27 ans je travaille sur le calcul des phénomènes dynamiques comme le crash et l'emboutissage ainsi que sur les problèmes de couplage des codes de calcul (fluide-structure, structure-thermique). Le calcul parallèle type mémoire distribuée (on devrait dire à espace d'adresses multiple) est un sujet important de mon travail. D'autres domaines sont : les éléments finis, les modèles de loi de comportement, la mécanique non linéaire, le calcul hautes performances, le calcul sur GPU, sur MIC etc. Je donne aussi des cours sur la méthode des éléments finis, la mécanique des structures non linéaire et la mécanique des milieux continus à certaines écoles d'ingénieurs.



Mes compétences :

Méthode des éléments finis

Calcul de structure

Simulation numérique

Gestion de projet

Mécanique