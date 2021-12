Steffen FAISST

Diplomé de luniversité allemande de Karlsruhe en 2010, j'ai la chance d'avoir travaillé sur des projets touchant à des domaines variés de la production industrielle. J'ai ainsi développé une grande polyvalence, une rapidité de décision et d'action et une grande adaptabilité, sachant autant travailler de façon autonome qu'en équipe.



Au-delà des compétences techniques, je crois avoir fondé mes succès sur:

- Une vision stratégique solide combinée à une attention constante aux détails, à la qualité et au respect des échéances

- Un très bon sens relationnel avec une compréhension des différences culturelles des acteurs des projets internationaux.



Mes compétences :

Langues

Conseil

Economie

Finance

Supply chain

Ingénierie

Qualité, Environnement & Sécurité

Communication

Management

Assurance