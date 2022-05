Stéphan FAERBER

Aprés des études d’arts du spectacle à l’UFR de Metz, il devient l’assistant de Claudia Calvier Primus et de Mohamed Mouaffik au Théâtre Populaire de Lorraine De 1996 à 1998. Il étudie le jeu d’acteur et la mise en scène. Il travaille avec des grands noms du monde du théâtre et de la mise en scène comme Stéphanie Loïk, Daniel Emilfork, Marc-Ange Sanz, Jenny Bellay ainsi que du son comme notamment Daniel Deshays (responsable de l'enseignement du son à l'ENSATT) avec qui il apprend l’écriture sonore au théâtre.

Avec Pascal Jourdan (Georgian legend), il peaufine son apprentissage du travail en studio et de la production phonographique. Depuis 1998 il sonorise un bon nombre de festival et participe à l'élaboration de projets musicaux, de captations et de création de bandes son et univers sonores.

En 2004 il intégre le Galaxie d'Amnéville en tant qu'ingénieur du son et graphiste et travaille sur la réalisation de Jingles et de conception d'albums. Seb Bramardi (monitoring Francis Cabrel), Paul Moore (monitoring The Corrs) font parti de ces gens qu’il rencontre au fur et à mesure des accueils de la structure et avec qui il partage l’expérience des grands plateaux.

Après ces expériences et ce travail mené avec passion et dévouement, il se perfectionne en conception multimédia On-line et Off-line à l’Institut National Polytechnique de Lorraine.

En 2009, Il est sollicité par le Centre Dramatique National de Thionville Lorraine pour répondre à un besoin d’assistanat de création à un projet de Cécile Backès : Vaterland, Le pays du père... Commence alors une longue collaboration avec la compagnie des Piétons de la Place des Fêtes et le CDN de Thionville Lorraine. Ce parcours hors norme prend alors tout son sens et continue de manière ascensionnel depuis



Mes compétences :

Mixage audio

Direction artistique

Comédie

Création

Ingénierie du son