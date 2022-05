Je me nomme Stéphan Fanomezana RAKOTOMAHEFA, J'ai 22 ans et suis un passionné de l'informatique.



Je suis spécialisé dans le domaine de développement et actuellement j'intègre au sein d'une grande entreprise SSII ici à Madagascar. Cette expérience, je crois, me permettra d'acquérir de nouvelle connaissance et renforcer ceux qui sont déjà acquis notamment dans le monde du web (qui me semble très en vogue actuellement). Une première expérience, pour moi, que je compte bien en profiter.

Cette passion ma poussée à élargir mes compétences en tant que programmeur et à creuser le domaine le plus profond possible.



Grâce à mes savoir, j'aide mes prochains du mieux que je peux; car la connaissance, pour moi, est une chose qui se partage.



Mes coordonnées:

* adresse éléctronique: fanomezana.stf@gmail.com

* téléphone mobile: +261 34 51 074 72



Mes compétences :

Linux Debian Server

VMWare

MySQL

PostgreSQL

JQuery

Java

JavaScript

Microsoft SQL Server

C#

Java EE

Cassandra

Angular2