Stephan FARINA

Dans le cadre de ma pratique judiciaire et de conseil, j’ai rencontré Stéphanie Daneels. Nous avons échangé longuement sur nos connaissances de l’entreprise, et sur l’assistance des cadres au travers de nos métiers respectifs d’avocat et de Responsable Relations Sociales et Humaines. Ces échanges nous ont conduit à un constat :



La nécessité de conjuguer nos savoir-faire pour répondre efficacement aux évolutions constantes et de plus en plus rapide :

- des normes,

- des besoins des entreprise et/ou des salariés notamment en termes d’optimisation des organisations « humaines » dans une recherche constante d’efficacité/ de compétitivité.



NOTRE OBJECTIF : Faciliter la mise en œuvre de ces différents concepts par les chefs d’entreprise, les équipes dirigeantes et le personnel d’encadrement.



NOTRE CONCEPT : A.S.G : - Approche Sociale Globale - est une réponse nouvelle, permettant :

- > à l’entreprise,

- > au personnel d'encadrement,

D’avoir enfin une réponse globale intégrant les aspects juridiques/judiciaires et opérationnels RH.



L’ASG ET L'ENTREPRISE



Pour l’entreprise, l’ASG permet d’appréhender au quotidien les obligations légales, conventionnelles et juridiques dans le cadre des relations sociales et humaines en englobant l’aspect judiciaire des problématiques rencontrées.



Vos représentants du personnel bénéficient de formations auprès de leurs centrales syndicales pour la mise en œuvre de leurs droits et pour contrôler vos obligations. Qu’en est-il de vos connaissances?



ASG vous offre une assistance/ des formations adaptées, afin de répondre à vos obligations.



Le cabinet met à votre disposition :

• une assistance humaine (avocat, juriste, responsable ressources humaines…),

• des ressources :

- > abonnement juridique / RH (assistance à la mise en place de procédure, organisation d’élections professionnelles, assistance dans la mise en place de process,..),

- > logiciel AGS (logiciel de ressources humaines spécifique aux TPE et PME),

- > permanence téléphonique.



L’ASG POUR LES SALARIES



Les équipes dirigeantes ainsi que le personnel d’encadrement, salariés de l’entreprise, sont généralement les interlocuteurs du Cabinet, ce qui nous a donné les clés de compréhension des problématiques auxquelles ils doivent faire face :

• gestion du stress,

• management,

• gestion des conflits,

• Burn-out/épuisement professionnel

• assistance au quotidien dans la gestion de leurs missions,

• transition professionnelle…..



Cela nous a conduit à développer des compétences d’assistance spécialisée : une ASG dédiée aux personnels d’encadrement.



Le cabinet intervient auprès de vous pour mettre en œuvre toutes les mesures pour accompagner :

- votre transition professionnelle ;

- votre préparation aux entretiens individuels, annuels…

- vos actions/réactions suite à une réorganisation ;

- votre remise en cause ;……



Nous avons développés des outils permettant au personnel d’encadrement de construire une expertise objective de leur situation et d’élaborer un ensemble de solutions personnalisé afin de mieux appréhender leurs préoccupations.



Le cabinet est capable de mettre à votre disposition :

• une assistance humaine :

- > training en fonction des besoins identifiés,

- > préparation lorsqu’il y a eu convocation à un entretiens préalables à sanction, au licenciement,…

• des ressources (préparation de courriers, assistance juridique/judiciaire).



L’ASG - UN RESEAU DE PARTENAIRES

ASG vous permet, grâce à ses différents partenariats de vous aiguiller vers d’autres professionnels compétents.





