Stéphan FIGUIÈRE

Je suis Gérant de ma propre entreprise que j'ai créé en 2009: FIGUIERE CONSTRUCTION.

Ma société est située à Gardanne (13) et compte aujourd'hui un effectif de 35 personnes (maçons, ouvriers d'exécutions, charpentiers/couvreurs, Chefs d'équipes, chefs de chantiers, une secrétaire, un conducteur de travaux, un chargé d'affaire et un économiste).

Nous sommes équipés de 15 véhicules (Camions bennes, utilitaires,..) et de nombreux matériels relatifs à notre activité (bétonnières, une grue gmr, bob cat, minipelle, chariot télescopique Manitou, règles vibrantes, vibreurs, groupes électrogènes, tout le matériel électrique et de sécurité nécessaire).

Nous proposons nos services dans les départements du 13, 83 et 84 pour tous vos travaux de maçonneries (en neuf et rénovation); nous prenons également des chantiers en entreprise générale dont nous assurons la coordination (nous avons des partenaires en plomberie, électricité/chauffage, menuiseries et peintures).

Nos travaux prennent en compte les contraintes environnementales et tachons de limiter nos impacts sur celui-ci en menant une démarche de qualité; d'hygiène (gestion des déchets par classes) et de sécurité.



Mes compétences :

Rénovations et reprises en sous oeuvres d'ouvrages

rapidité d'intervention

Appels d'offres

Travaux publics

Bâtiment