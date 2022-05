Stephan FUNTOWICZ

Mon parcours est hybride : issu des sciences humaines et de la communication, j’ai ensuite

suivi un cursus dans le web design. Après avoir travaillé quelques temps en tant que web designer,

on m’a rapidement proposé des postes où j’ai assuré les fonctions de liaison entre les informaticiens et les clients, de formation et de suivi clientèle, de négociation et enfin, de chef de

projet, notamment lors de mon dernier emploi au sein d'une petite entreprise innovante.



L'objet de cette entreprise était de fournir des outils en ligne à destination du monde

scientifique et académique, en particulier pour l'organisation de congrès, la gestion électronique de

documents et la mise en place de réseaux sociaux privés. A la fois des solutions en « saas » ou bien des outils conçus ponctuellement pour répondre à un besoin spécifique.



Comme il s'agissait d'une toute petite entreprise, nous avions tous plusieurs casquettes, et

j'ai eu des charges très diverses : commerce et développement, chargé des relations « extérieures », analyse des besoins des clients, aussi bien à travers des réunions qu'en établissant des schémas du type « analyse fonctionnelle » ou des schémas relationnels précis à destination des développeurs, coordination à la fois technique avec et du « travail du message » avec nos graphistes.



Globalement, j'avais un rôle de « liaison » entre les clients, les développeurs et les graphistes, avec la responsabilité de mener la mission à bien et d'en faire la « recette ». C'était également moi qui était chargé des formations auprès des clients.



Ce rôle multiple m'a amené à assumer beaucoup de responsabilités et à développer à la fois

une méthodologie et une organisation efficace, tout en veillant énormément au climat humain, pour

lequel je pense avoir de bonnes qualités relationnelles.