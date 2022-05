Stephan GASNIER

Après plus de 20 ans d'expérience dans le transport (voyageurs et marchandises), je m’investis depuis 5 ans dans la formation pour adultes.

Les métiers du transport, de plus en plus réglementés, avec des véhicules plus performants, et une logistique plus pointue me conforte dans la nécessité de former les utilisateurs sur les risques routiers, l'éco-conduite et la connaissance des nouveaux matériels.

A l'écoute des besoins à la fois des entreprises et des stagiaires, mon rôle est aussi de favoriser leurs relations.

Je suis ouvert à toute opportunité pour apporter et développer mes compétences.



Mes compétences :

Transport de voyageurs

Transport de marchandises