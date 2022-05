Stéphan GUERIN

Vous recherchez un groupe d'ingénierie centrée sur des valeurs fondamentales et en pleine croissance :



- Filière énergétique (nucléaire, pétrole et gaz)

- Filière aéronautique et transport

- Approche exclusive grands comptes : EDF, ALSTOM, AREVA, CEA, ONET, TECHNIP, TOTAL, EUROCOPTER, SAFRAN, SNCF, RATP

- Couverture nationale (Paris, Lyon, Aix-en-Provence, Cherbourg)

- Développement à l'international (Bulgarie, Afrique du Sud,...)

- Approche métiers forte : AMO, AMOE, études forfaitaires, solutions 3D

- Management participatif et collaboratif









Mes compétences :

Aéronautique

CAO

Cao 3D

Electricité

Energie

Ingénierie

installation

installation générale

Mécanique

Nucléaire

Pétrochimie

Transport

Transport ferroviaire

Valeurs humaines