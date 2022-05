Je suis artisan en maçonnerie et rénovation et depuis une dizaines d'années je suis coordinateur de travaux recherche et étude de chantier et mise en relation avec les différents corps d'état

Je fait partit d'un reseau d'artisan du batiment dans les PO



Mes compétences :

Décoration

Décoration peinture

Maçonnerie

Peinture

Faïence carrelage

Platrerie

Coordinateur de travaux