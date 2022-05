Stephan GUINEL

Manager Commercial dans le domaine de l'épargne et de la protection sociale auprès des particuliers, des travailleurs non salariés, des professions libérales;

Je suis responsable du recrutement et du développement de la force de vente (débutants, confirmés) sur le secteur de la Sarthe.

À ce titre j'offre des opportunités d'activité sous différents statuts, à temps plein (salarié) et à temps choisi (indépendant)

Contactez moi rapidement.





Mes compétences :

Assurance

Finance

Recherche

Recrutement