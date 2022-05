Stephan HAEBERLE

Homme de réseau, je suis en poste au sein de la société de Cadres en Mission – société de portage salarial, et surtout réseau dynamique de consultants, formateurs et managers de transition. J’anime depuis 3 années avec passion et dévouement le réseau en région Alsace au sein des villes de Strasbourg et Colmar



Au-delà de l’animation du réseau, j’accompagne les consultants en portage salarial et les aident à construire et commercialiser leur expertise tout au long de leur projet de création d’activité. Ancien dirigeant d'entreprises et manager de transition, je leur apporte mon savoir-faire dans les domaines suivants : management de transition, recherche de mission, structuration de la démarche commerciale, savoir être et savoir vivre du consultant.



L’accompagnement de consultants est le fer de lance de Cadres en Mission depuis sa création en 1999. Nous souhaitons épauler au mieux les cadres cherchant à développer leur activité professionnelle, cela tout en les faisant bénéficier des avantages du statut de salarié. Axé sur le développement personnel, le coworking et la liberté d’entreprendre,



Mes compétences :

Management

Conduite de projet

Commerce international